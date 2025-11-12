Средняя стоимость авто с пробегом в Татарстане снизилась до 1,47 млн рублей

Наибольшее снижение цен наблюдается у моделей Kia Rio, BMW 3 Series и Skoda Octavia

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане средняя стоимость автомобилей с пробегом за октябрь составила 1,47 млн рублей, что на 4,8% ниже показателей сентября. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Авто.ру Оценка».

Наибольшее снижение цен наблюдается у моделей Kia Rio, BMW 3 Series и Skoda Octavia. Так, стоимость Kia Rio упала на 7,8%, составив 537 тыс. рублей. BMW 3 Series подешевела на 7,4% и теперь стоит 1,13 млн рублей, а Skoda Octavia снизилась в цене на 6,8%, достигнув отметки в 1,1 млн рублей.

В то время как на российском рынке средняя цена подержанного автомобиля не старше 15 лет опустилась почти до двух миллионов рублей, средняя стоимость отечественных автомобилей остается на уровне около 700 тыс. рублей. Несмотря на снижение цен, активность покупателей продолжает расти: просмотры объявлений увеличились на 17% по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, что средняя цена подержанных авто в Татарстане в октябре составила 860 тыс. рублей.



Анастасия Фартыгина