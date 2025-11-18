В России с 1 декабря разрешат грудничковые бассейны в жилых домах

Размещение подобных объектов станет возможным при условии наличия отдельного входа и строгого соблюдения всех требований безопасности

Фото: Артем Дергунов

С 1 декабря 2025 года в России вступят в силу новые ГОСТы, регулирующие работу плавательных бассейнов, которые принесут значительные изменения для индустрии детского плавания. Одно из ключевых нововведений — официальное разрешение на размещение так называемых грудничковых бассейнов непосредственно в жилых домах, сообщают «Известия».

Ранее действующие санитарные правила серьезно ограничивали развитие таких объектов, запрещая их открытие во встроенных помещениях или пристройках жилых зданий. Это требование вынудило многие центры раннего плавания прекратить свою деятельность.

Теперь же ГОСТ впервые официально закрепит понятие «бассейн для детей младенческого и раннего возраста». Для таких бассейнов установлены четкие параметры: температура воды должна составлять 32–34 °C, глубина не превышать 1,2 метра, а площадь зеркала воды — до 35 квадратных метров. Размещение подобных объектов в жилых домах станет возможным при условии наличия отдельного входа и строгого соблюдения всех требований безопасности.

По данным Ассоциации руководителей общественных бассейнов, появление новых стандартов значительно облегчит развитие социального бизнеса и сделает сферу детского плавания более безопасной и доступной. В настоящее время в России функционирует свыше 2 тыс. детских акваклубов, треть из которых сосредоточена в Москве и Московской области.

Рената Валеева