Остановка «Театр им. Г. Камала» в Казани сменит название на «Старо-Татарскую слободу»

Данное решение связано с переездом Татарского государственного академического театра имени Г. Камала в новое здание

Остановка общественного транспорта «Театр им. Г. Камала» в столице Татарстана будет переименована в «Старо-Татарскую слободу». Об этом сообщили в Комитете по транспорту Казани.

Данное решение связано с переездом Татарского государственного Академического театра имени Г. Камала в новое здание, расположенное на улице Хади Такташа. По замыслу властей, новое название «Старо-Татарская слобода» будет более точно отражать историческую идентичность района, в котором расположена остановка, а также призвано упростить навигацию для жителей и гостей города.

В Комитете по транспорту особо отметили, что расписание движения общественного транспорта по данному маршруту останется без изменений.



