Казанский ученый попал в список самых цитируемых исследователей мира

Это стало возможным благодаря открытию гена воспалительного старения EDA2R

Профессор Казанского медицинского университета Ильдус Ахметов вошел в число самых цитируемых ученых мира по версии Scopus 2025 года благодаря открытию гена воспалительного старения EDA2R. Исследование международной команды под его руководством, опубликованное в Nature Communications, вошло в рейтинг лидеров Nature Index 2025, сообщили в «Российская газета».

Ученые обнаружили, что ген EDA2R проявляет повышенную активность во всех органах человека после 30—35 лет. Эксперименты подтвердили его прямую связь со старением: усиление активности гена ускоряло старение клеток, а ее подавление — омолаживало. У мышей с синдромом преждевременного старения активность EDA2R была максимальной.

«EDA2R — идеальный пример теории антагонистической плейотропии: в молодости он участвует в формировании кожи, волос и репродукции, а после 30 лет «переключается» на старение», — пояснил Ахметов в интервью. Ген связан с ключевыми признаками старения: хроническим воспалением, укорочением теломер и накоплением стареющих клеток.

Исследование проводилось совместно с учеными из Италии, Швейцарии и Нидерландов. Открытие EDA2R, занявшего первое место среди генов, связанных со старением, может стать основой для разработки терапии против возрастных заболеваний. Регистрация российской вакцины против ротавируса ожидается к 2026 году.

Анастасия Фартыгина