Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию США по мирному плану для Газы

Россия и Китай воздержались

Фото: Артем Дергунов

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций одобрил американский проект резолюции в поддержку мирного плана президента США по урегулированию ситуации в секторе Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН. Россия и Китай воздержались при голосовании, передает ТАСС.

Проект резолюции предусматривает создание «международных стабилизационных сил» и направлен на обеспечение мирного будущего для палестинцев в Газе, исключая при этом участие палестинского движения «Хамас». Постоянное представительство США при ООН сообщало, что интенсивные переговоры по тексту документа велись с начала ноября. Как заявил представитель США при ООН Майк Уолц (цитата по ТАСС), эти стабилизационные силы будут призваны «поддерживать демилитаризацию Газы, демонтировать террористическую инфраструктуру, выводить из эксплуатации оружие и поддерживать безопасность палестинского гражданского населения».

Ранее, на прошлой неделе, Россия предлагала собственный альтернативный проект резолюции. Он также был основан на документе, подготовленном США, однако Москва настаивала на том, что Вашингтон не в полной мере учитывает «двухгосударственную формулу палестино-израильского урегулирования». Российский проект, в частности, содержал просьбу к генеральному секретарю ООН проработать варианты формирования международных стабилизационных сил для сектора Газа, но при этом отсутствовало упоминание предложенного Вашингтоном «Совета мира», который, по задумке США, должен был временно управлять территорией Газы.

Рената Валеева