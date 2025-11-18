За баллончик дезодоранта экс-глава ФСС Татарстана Лоханов может вернуться в колонию

Суд Казани рассмотрит ходатайство ФСИН о замене ВИП-осужденному принудительных работ реальным сроком

Фото: Динар Фатыхов

Чуть более полугода на воле и принудительных работах провел осужденный по делу о взятке экс-руководитель Фонда соцстраха в Татарстане и кандидат политических наук Павел Лоханов. Казанский суд будет решать вопрос — стоит ли вернуть его за решетку? Инициатором выступают сотрудники ФСИН, которые выявили — находясь в исправительном центре, ВИП-фигурант нарушил правила режима — хранил аэрозольный баллончик с дезодорантом, который отнесли к запрещенным в центре легковоспламеняющимся веществам.

Напомним, подопечным исправительного центра Павел Лоханов стал в мае этого года — по решению Верховного суда Татарстана, который признал незаконным отказ Зеленодольского суда в ходатайстве о замене остатка срока более мягким наказанием.

Под стражей ВИП-страховщик оказался еще в сентябре 2021-го после задержания и погони. В июне 2022-го Московский райсуд Казани признал его виновным в получении первого транша взятки (2,4 млн рублей от общей суммы в 4 млн) от представителя «РСС-Мед» — поставщика Фонда соцстраха. Деньги, согласно приговору, были получены за общее покровительство этой фирме на фоне арбитражного дела по иску Фонда к «РСС-Мед» ввиду поставки с нарушениями условий контракта. Иск ФСС выставлял на 14 млн рублей, но суд посчитал доказанными претензии лишь на 100 тысяч.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На момент подачи защитой Лоханова ходатайства о замене неотбытого срока, тот успел получить за решеткой диплом профтехучилища по специальности электромонтер 2-го разряда по ремонту и обслуживанию электрооборудования и начал работать по новому профилю. А еще — дослужился до начальника ремонтно-строительной бригады по обслуживанию зданий жилой зоны колонии, а затем и работу по новому профилю, заработал 8 поощрений со стороны администрации — за добросовестный труд и хорошее поведение. При таком статусе осужденный имеет право на дополнительные свидания, внеочередные передачи и перевод на облегченные условия труда.

В случае с Лохановым администрация колонии поддержала его перевод на принудительные работы, однако Зеленодольский суд пришел к выводу, что осужденный не утратил общественной опасности. И отказал со ссылкой на уже погашенные нарушения, допущенные во время нахождения бывшего ВИП-чиновника под арестом, в СИЗО. Повторимся, Верховный суд Татарстана высказал иную точку зрения.

Теперь очередь за районным судом Казани, который должен оценить — насколько серьезно вменяемое ВИП-сидельцу нарушение.

UPD: суд Казани перенес заседание на 5 декабря.