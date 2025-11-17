Умер директор Чистопольского сельхозтехникума Анас Нуруллин

Он ушел из жизни на 67-м году

На 67-м году жизни ушел из жизни Анас Нуруллин — директор ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им. Г.И. Усманова», кандидат биологических наук, заслуженный эколог Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба техникума.

Сообщается, что он занимал различные руководящие должности в образовательных учреждениях, в том числе возглавлял филиал Камской государственной инженерно-экономической академии. О причинах смерти не сообщается.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни экс-министр лесного хозяйства Татарстана Абузар Гаянов.

Наталья Жирнова