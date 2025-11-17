В Казани заработал современный центр гемодиализа

Открытие нового центра позволит разгрузить существующие диализные отделения и обеспечить лечение до 200 пациентов

В Казани на улице Ломжинской начал работу современный диализный центр, созданный в рамках государственно-частного партнерства. В Минздраве заявляют, что центр позволит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам с почечной недостаточностью.

Гемодиализ представляет собой процедуру очищения крови от шлаков и избытка жидкости для пациентов с хроническими заболеваниями почек в терминальной стадии. Открытие нового центра позволит разгрузить существующие диализные отделения и обеспечить лечение до 200 пациентов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Центр оснащен оборудованием мировых производителей, включая системы водоочистки и аппараты «искусственная почка». Учреждение рассчитано на 15 мест в смену с возможностью работы в две смены, при необходимости может быть организована и третья смена.

На открытии присутствовали замруководителя Управления здравоохранения Казани Гульнара Гайфуллина, и. о. замглавы администрации Советского района по соцвопросам Маргарита Ляпахина, а также руководители медицинской компании «ФармГрупп».

Ранее инфекционную больницу Набережных Челнов модернизировали за 3,1 млрд рублей.

Наталья Жирнова