В Казани заработал современный центр гемодиализа
Открытие нового центра позволит разгрузить существующие диализные отделения и обеспечить лечение до 200 пациентов
В Казани на улице Ломжинской начал работу современный диализный центр, созданный в рамках государственно-частного партнерства. В Минздраве заявляют, что центр позволит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам с почечной недостаточностью.
Гемодиализ представляет собой процедуру очищения крови от шлаков и избытка жидкости для пациентов с хроническими заболеваниями почек в терминальной стадии. Открытие нового центра позволит разгрузить существующие диализные отделения и обеспечить лечение до 200 пациентов.
Центр оснащен оборудованием мировых производителей, включая системы водоочистки и аппараты «искусственная почка». Учреждение рассчитано на 15 мест в смену с возможностью работы в две смены, при необходимости может быть организована и третья смена.
На открытии присутствовали замруководителя Управления здравоохранения Казани Гульнара Гайфуллина, и. о. замглавы администрации Советского района по соцвопросам Маргарита Ляпахина, а также руководители медицинской компании «ФармГрупп».
Ранее инфекционную больницу Набережных Челнов модернизировали за 3,1 млрд рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».