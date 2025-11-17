В США снова можно отправлять подарки и документы из России

Доставка была приостановлена с 26 августа 2025 года из-за американского указа и сложностей с процедурой уплаты пошлин в Таможенной службе Штатов

Фото: Максим Платонов

«Почта России» сообщила о частичном восстановлении доставки почтовых отправлений в США после вынужденной приостановки, которая была введена в конце августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу почты.

В настоящее время возобновлена отправка в трех категориях: «Документы», «Подарок» и «Коммерческий образец». Клиенты могут отправлять в США подарки и образцы стоимостью до $100, а также документы без товарных вложений. Представители компании рекомендуют желающим поздравить близких в США с новогодними праздниками отправить подарки до 8 декабря. При этом «Почта России» продолжает работу над возобновлением почтового обмена с США в категории коммерческих отправлений.

Напомним, что доставка была приостановлена с 26 августа 2025 года из-за американского указа и сложностей с процедурой уплаты пошлин в Таможенной службе США.

Наталья Жирнова