Семьи с детьми получат увеличенный налоговый вычет до 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон об улучшении налогового стимулирования инструментов долгосрочных сбережений

Президент России Владимир Путин подписал закон об улучшении налогового стимулирования инструментов долгосрочных сбережений. Ключевым изменением стало увеличение налогового вычета для семей с детьми до 1 миллиона рублей, сообщает ТАСС.



Закон вводит ряд налоговых преимуществ для участников программы. В частности, устанавливается налоговая ставка НДФЛ в размере 13% (15%) на доходы по договорам долгосрочных сбережений. Также предусмотрено освобождение от налогообложения выплат по договорам страхования жизни в пределах 30 млн рублей при выполнении определенных условий.

Также налоговый вычет по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений увеличен с 400 до 500 тыс. рублей на каждого родителя. Вычет можно получать ежегодно в течение всего срока действия договора. Максимальная сумма вычета для семьи составляет 1 млн рублей и доступна до достижения ребенком 18 лет или 24 лет при его очном обучении.

Закон также регулирует особенности налогообложения для договоров страхования жизни, заключенных до 31 декабря 2024 года, предоставляя возможность выбора между старым и новым порядком налогообложения.

