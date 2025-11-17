В Казани сотни семей улучшили жилищные условия с помощью госпрограмм

Наибольшей популярностью пользуется республиканская программа социальной ипотеки, в рамках которой свои жилищные условия улучшили 496 семей

Фото: Динар Фатыхов

520 семей Казани смогли решить жилищные проблемы в 2025 году благодаря различным государственным программам. Наибольшей популярностью пользуется республиканская программа социальной ипотеки, в рамках которой свои жилищные условия улучшили 496 семей, включая 15 семей военнослужащих-участников специальных операций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Новые жильцы въехали в три построенных соципотечных дома: два расположены в жилмассиве «Гаилэ», третий находится в районе «Салават Купере». Там же разыграны квартиры еще в двух зданиях, жители готовятся переехать в ближайшее время. Всего ждут расселения еще 1514 семей.



Параллельно реализуются федеральные программы. Так, две вдовы ветеранов Великой Отечественной войны и 10 инвалидов получили субсидии на приобретение жилья. Семье с пятью детьми выдан жилищный сертификат на квартиру площадью 77 квадратных метров, идет подбор подходящего варианта. Аналогичный сертификат передан одному из участников ликвидации катастрофы на ЧАЭС.



Молодым семьям также предоставляется государственная поддержка. Десять семей уже получили социальные выплаты на покупку жилья, еще 48 ожидают назначения выплат.



Чтобы воспользоваться поддержкой государства, жителям Казани необходимо подтвердить постоянную регистрацию в городе, нуждаемость в жилье и финансовую готовность (для ипотечных программ).

Ранее «Реальное время» сообщало, что Минстрой РФ объявил о готовности разработать программу некоммерческого арендного жилья в дополнение к льготной ипотеке.

Дмитрий Зайцев