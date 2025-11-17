В Казани задержали 9 участников преступной организации, похитивших более 130 млн рублей

Схема мошенничества заключалась в поиске через интернет-платформы людей из других стран для хищения денег у граждан России

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Татарстана и правоохранительные органы задержали девять участников группировки, причастных к масштабным хищениям денежных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, в начале 2000-х годов в Казани сформировались преступные группировки. К 2015—2016 годам они объединились в преступный союз. Не позднее 2023 года лидеры создали организованное преступное сообщество для хищений у социально незащищенных граждан, в том числе пенсионеров.



Реальное время / realnoevremya.ru

С января по май 2025 года преступники совершили серию крупных краж на общую сумму более 130 млн рублей. У филиц было похищено от 868 тыс. до 5 млн рублей, а две компании лишились свыше 120 млн рублей. Схема мошенничества заключалась в поиске через интернет-платформы людей из других стран для хищения денег у граждан России.

По данным источников «Реального времени», дело возбудили сегодня, а в МВД и СК пока его не комментируют. Мера пресечения задержанным пока не избиралась.

Ранее суд повторно отказал экс‑топ‑менеджеру «Татфондбанка» в пересмотре дела о взыскании 9,7 млрд рублей.

Наталья Жирнова