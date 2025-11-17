В Татарстане ожидаются перепады температур и сильный ветер

В течение недели температура воздуха будет фиксироваться от -6 до +9 градусов, а ветер достигать 22 м/с

Фото: Максим Платонов

В Татарстане продолжается период нестабильной погоды. В прошедшие сутки регион находился под влиянием антициклона, что привело к отсутствию существенных осадков, сообщает Гидрометцентр республики.



В предстоящие сутки, 18 ноября, ночью республика окажется в зоне теплого атмосферного фронта. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, переходящие в дождь. Местами возможна сильная гололедица на дорогах. Температура ночью составит от -6 до -1 градуса, к утру повысится до +3 градусов. Днем местами пройдет слабый дождь, усилится ветер до 15—20 м/с, температура поднимется до +9 градусов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В среду, 19 ноября, в Татарстане прогнозируются осадки в виде дождя при сильном ветре с порывами до 17—22 м/с. Ночью татарстанцев ждет температура от 0 до +5 градусов, днем от +3 до +8 градусов.

В четверг, 20 ноября, регион окажется в гребне антициклона. Существенных осадков не ожидается. Ночью температура понизится до -5 градусов, днем не выше +2 градусов. А по предварительному прогнозу, 21 ноября местами возможен небольшой снег при температуре от -2 до +2 градусов. 22 ноября с приближением очередного циклона ожидаются небольшие дожди и вновь повышение температуры до +8 градусов.

Наталья Жирнова