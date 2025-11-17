Росфинмониторинг внес Касьянова* и Гуриева* в перечень террористов
Данные о них появились в перечне федерального органа
Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов бывшего председателя правительства России Михаила Касьянова и экономиста Сергея Гуриева. Данные о них появились в перечне федерального органа.
Оба фигуранта ранее были признаны в России иноагентами. «5120. Гуриев Сергей Маратович*, 21.10.1971 г.р., г. Орджоникидзе Республики Северная Осетия; <...> Касьянов Михаил Михайлович*, 08.12.1957 г. р., Московская область», — сказано в сообщении.
Напомним, ранее журналист Кривошеев** и экономист Ениколопов** попали в перечень иноагентов.
Справка
* Внесены в реестр иноагентов. Внесены в список экстремистов и террористов.
** Внесены в реестр иноагентов.
