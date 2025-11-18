Сегодня в Татарстане будет до +9 градусов
Будет облачно с прояснениями, местами слабый дождь
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем местами слабый дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер южный 9—14 м/с, местами с порывами до 15—20 м/с. Утром ожидается от -1 до +3 градусов, днем — от +4 до +9 градусов. Утром на дорогах гололедица, местами сильная.
