Ак Барс Банк разыграет призы за оформление потребительского кредита

Победителем может стать каждый 1000-й клиент, оформивший потребительский кредит в Ак Барс Банке

Фото: предоставлено пресс-службой Ак Барс Банка

В преддверии нового года Ак Барс Банк запускает акцию «Загадай миллион», в которой можно выиграть до 1 млн рублей при оформлении потребительского кредита.

Заключите с банком договор потребительского кредитования на срок не менее 48 месяцев и сумму не менее 300 тыс. рублей с присоединением к программе коллективного страхования. Если берете кредит под залог недвижимости — оформите договор личного страхования жизни и здоровья.

Согласно условиям акции, победителем станет каждый 1000-й клиент, оформивший потребительский кредит в Ак Барс Банке. В качестве приза он получит утвержденную в кредитном договоре сумму, но не более 1 млн рублей. Важно: выдача потребительского кредита осуществляется только на действующую карту Ак Барс Банка, на момент зачисления вознаграждения он не может быть частично или полностью досрочно закрыт, также не должно быть реструктуризации кредита, расторжения договора страхования и просроченных задолженностей, включая закрытые.

Принять участие в акции могут совершеннолетние жители Российской Федерации с 15 ноября по 26 декабря 2025 года включительно. Победители будут определены до 10 февраля 2026 года и проинформированы по телефону, указанному при оформлении потребительского кредита. Банк выплатит вознаграждения до 15 февраля 2026 года.

При оформлении кредита Ак Барс Банк предупреждает: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». Подробнее об акции «Загадай миллион» и условиях потребительского кредитования в Ак Барс Банке узнайте на сайте www.akbars.ru.

Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК