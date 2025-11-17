Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды в 52,2 млрд рублей
«Татнефть» предложила дивиденды 22,48 руб. на акцию
Совет директоров ПАО «Татнефть» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев текущего года в сумме 52,2 млрд рублей, следует из сообщения на сервере раскрытия информации. Для акционеров это соответствует выплате 22,48 рубля на одну акцию.
- Общая сумма рекомендованных выплат — 52,2 млрд руб.; годом ранее за тот же период акционерам было выплачено 129,3 млрд руб. (почти в 2,5 раза больше).
- Дивиденды за III квартал составят 8,13 руб. на акцию (18,9 млрд руб.).
- За первое полугодие компания уже выплатила 14,3 руб. на акцию (33 млрд руб.).
- Внеочередное собрание акционеров для утверждения дивидендов назначено на 24 декабря в формате заочного голосования.
