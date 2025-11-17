Московский клуб КХЛ «Динамо» объявил об уходе тренера Кудашова

Исполняющим обязанности наставника команды назначен Вячеслав Козлов

Московский хоккейный клуб «Динамо» официально сообщил о завершении сотрудничества с главным тренером Алексеем Кудашовым. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Вячеслав Козлов, об этом информирует пресс-служба клуба.

Алексей Кудашов, которому 54 года, возглавлял «Динамо» с 2021 года. Под его руководством команда добилась значительных успехов, включая завоевание Кубка континента в 2024 году — это был второй трофей такого рода в истории клуба. Также в 2025 году «Динамо» завоевало бронзовые медали чемпионата КХЛ, впервые за 12 лет добравшись до третьего раунда плей-офф.

Вячеслав Козлов, 53 года, ранее входил в тренерский штаб «Динамо», с 2021 по 2025 год. Он также возглавлял клуб «Сочи», подписав с ним двухлетний контракт 3 июня, однако был отправлен в отставку 19 июля, не проведя ни одного матча. После этого Козлов вернулся в тренерский штаб бело-голубых и теперь будет исполнять обязанности главного тренера.

Козлов имеет богатый опыт работы в хоккее, ранее занимал должности ассистента тренера в московском «Спартаке», омском «Авангарде» и пекинском клубе «Куньлунь Ред Стар» (нынешнее название — «Шанхай»).



Анастасия Фартыгина