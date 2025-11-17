Гендиректора «СпецДорСтроя» подозревают в уклонении от уплаты налогов на 68 млн рублей
В Татарстане генеральный директор ООО «СпецДорСтрой» предстанет перед судом по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 68 млн рублей. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по статье за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
По версии следствия, обвиняемый, используя фиктивные сведения о финансовых операциях с 12 организациями, умышленно не уплатил налог на добавленную стоимость и налог на прибыль организации за период с января 2019-го по май 2022 года.
В рамках расследования арестован имущественный комплекс подозреваемого стоимостью более 50 млн рублей. Часть суммы задолженности погашена добровольно, ущерб компенсирован на сумму более 34 млн рублей.
Дело передано в Вахитовский районный суд Казани для судебного разбирательства.
