Гендиректора «СпецДорСтроя» подозревают в уклонении от уплаты налогов на 68 млн рублей

Дело передано в Вахитовский районный суд Казани для судебного разбирательства

В Татарстане генеральный директор ООО «СпецДорСтрой» предстанет перед судом по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 68 млн рублей. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по статье за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый, используя фиктивные сведения о финансовых операциях с 12 организациями, умышленно не уплатил налог на добавленную стоимость и налог на прибыль организации за период с января 2019-го по май 2022 года.

В рамках расследования арестован имущественный комплекс подозреваемого стоимостью более 50 млн рублей. Часть суммы задолженности погашена добровольно, ущерб компенсирован на сумму более 34 млн рублей.

Дело передано в Вахитовский районный суд Казани для судебного разбирательства.

