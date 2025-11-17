В России с 1 декабря введут ГОСТы для плавательных бассейнов

Фото: Динар Фатыхов

С 1 декабря в России впервые начнут действовать национальные стандарты (ГОСТы), разработанные специально для плавательных бассейнов. Документы устанавливают рекомендации по микроклимату и оказываемым в бассейнах услугам, сообщили РИА «Новости».

Один из стандартов детально регламентирует параметры микроклимата. Согласно ему, система вентиляции и кондиционирования должна обеспечивать тепловой комфорт, высокое качество воздуха и низкий уровень шума. Для комфорта посетителей стандарт рекомендует предусмотреть подогрев обходных дорожек с помощью напольного отопления.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также вводятся строгие гигиенические нормы. Содержание хлора в воздухе над чашей бассейна не должно превышать 0,1 мг/м³, хлороформа — 0,05 мг/м³, а присутствие озона не допускается. Учитывая агрессивную среду, вентиляционное оборудование должно обладать повышенной коррозионной стойкостью.

Отдельный ГОСТ посвящен качеству услуг. В нем прописано, что все услуги должны быть безопасными, а возможность самовольного использования спортивного инвентаря и экипировки необходимо исключить.



Анастасия Фартыгина