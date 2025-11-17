Новости экономики

Конгресс США вводит санкции против стран, сотрудничающих с Россией

08:37, 17.11.2025

Президент США также допустил, что в документ может быть включен запрет на сотрудничество с Ираном

Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке законопроекта, продвигаемого Конгрессом, который предусматривает введение жестких санкций против стран, ведущих бизнес с Россией, пишет РИА «Новости».

— Они [Конгресс] принимают законопроект, который обложит очень жесткими санкциями любую страну, ведущую бизнес с Россией. Меня это устраивает, — заявил Трамп.

Президент США также допустил, что в документ может быть включен запрет на сотрудничество с Ираном.

скриншот из видео «Офис Трампа отреагировал на слова советника республиканцев о Крыме» с канала «События Дня»

Ранее, в конце октября, лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн заявил о готовности вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России, как только администрация Белого дома посчитает это необходимым.

Заявление Трампа прозвучало на фоне уже действующих ограничений. Так, 22 октября Минфин США ввел санкции против «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их дочерних компаний, объяснив это решение нежеланием России продолжать мирный процесс по Украине.

Анастасия Фартыгина

