В ДТП с туристическим автобусом в Египте пострадали граждане России

13 ноября на автодороге Кусейр — Марса‑эль‑Алам в районе города Порт‑Галиб (в 190 км от Хургады) автобус столкнулся с грузовым автомобилем

В ДТП с туристическим автобусом в Египте 13 ноября пострадали граждане России. Об этом сообщает МИД России.



Сообщается, что в 19:00 на автодороге Кусейр — Марса‑эль‑Алам в районе города Порт‑Галиб (в 190 км от Хургады) туристический автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии погибли водитель автобуса, а также получили травмы пять граждан России и две гражданки Азербайджана. Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения Хургады и Порт‑Галиба.

По имеющейся информации, в настоящий момент жизни российских туристов ничего не угрожает. Все пострадавшие граждане РФ застрахованы по туристическим полисам.

Наталья Жирнова