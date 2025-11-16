В ДТП с туристическим автобусом в Египте пострадали граждане России
13 ноября на автодороге Кусейр — Марса‑эль‑Алам в районе города Порт‑Галиб (в 190 км от Хургады) автобус столкнулся с грузовым автомобилем
В ДТП с туристическим автобусом в Египте 13 ноября пострадали граждане России. Об этом сообщает МИД России.
Сообщается, что в 19:00 на автодороге Кусейр — Марса‑эль‑Алам в районе города Порт‑Галиб (в 190 км от Хургады) туристический автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии погибли водитель автобуса, а также получили травмы пять граждан России и две гражданки Азербайджана. Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения Хургады и Порт‑Галиба.
По имеющейся информации, в настоящий момент жизни российских туристов ничего не угрожает. Все пострадавшие граждане РФ застрахованы по туристическим полисам.
