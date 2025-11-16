Мирзиеев предложил объявить Десятилетие водных инициатив в Центральной Азии

Глава Узбекистана подчеркнул остроту проблемы водного дефицита, который негативно влияет на устойчивое развитие Центральной Азии

Фото: Динар Фатыхов

В Ташкенте состоялась седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, в ходе которой президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выдвинул инициативу об объявлении периода 2026—2035 годов Десятилетием практических действий по рациональному использованию водных ресурсов в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава Узбекистана подчеркнул остроту проблемы водного дефицита, который негативно влияет на устойчивое развитие Центральной Азии. В связи с этим он предложил сосредоточить усилия стран региона на решении экологических и климатических вопросов, а также на преодолении нехватки водных ресурсов.

Мирзиеев также напомнил о концепции зеленой повестки Центральной Азии, представленной на первом Самаркандском климатическом форуме, и выразил надежду на поддержку этого документа со стороны участников встречи.

Кроме того, президент Узбекистана акцентировал внимание на необходимости вовлечения Афганистана в региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов бассейна Амударьи.

Наталья Жирнова