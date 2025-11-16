Девять школ Набережных Челнов отметили знаками качества образования
Знаком «Высокие образовательные результаты» отметили пять учебных учреждений, а «Высокая культура оценивания» — четыре
В Набережных Челнах определили школы и гимназии, отмеченные знаками качества образования. Информация была озвучена на конференции «Оценка качества образования» руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым.
Среди челнинских образовательных учреждений знаки «Высокие образовательные результаты» получат школы №26,57,61,76 и78. Знаками «Высокая культура оценивания» будут награждены школы №2,36,58 и77.
Напомним, что в Татарстане до конца года достроят три школы в рамках нацпроекта.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».