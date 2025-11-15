В Татарстане до конца года достроят три школы в рамках нацпроекта

Школы планируют сдать в Агрызе, Буинске и Мензелинске

Фото: Динар Фатыхов

Строительство социально-культурных объектов в Татарстане близко к завершению. Из 14 федеральных и республиканских программ в этой сфере завершены 8. В работе остаются 6 программ, включающих возведение образовательных, медицинских и спортивных учреждений.

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» до конца года планируется завершить строительство трех переходящих школ в Агрызе, Буинске и Мензелинске. Общая готовность объектов на сегодня составляет 84%.

В сфере здравоохранения из 53 запланированных на год объектов в работе остается лишь одна больница в пгт Богатые Сабы, готовность которой оценивается в 95%.

Напомним, что Татарстан по итогам строительного сезона 2025 года ввел в эксплуатацию 3,14 млн кв. метров жилья, выполнив 96% от годового плана.



Анастасия Фартыгина