Каждый десятый житель Казани самостоятельно копит на пенсию

Наиболее активно копят на пенсию люди с доходом от 300 до 500 тыс. рублей в месяц. Среди них доля самостоятельных сберегателей составляет 36%

Фото: Динар Фатыхов

Значительная часть жителей Казани планирует самостоятельно формировать пенсионные накопления. 10% горожан уже откладывают деньги на пенсию, а 42% намерены начать это делать в будущем. Такими данными для «Реального времени» поделилась группа «Ренессанс Страхование».



Большинство казанцев, стремящихся к финансовой независимости в старости, выбирают традиционные способы накопления. 45% предпочитают банковские депозиты, 28% инвестируют в недвижимость, а 18% покупают ценные бумаги.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Наиболее активно копят на пенсию люди с доходом от 300 до 500 тыс. рублей в месяц — среди них доля самостоятельных сберегателей составляет 36%. Интересно, что среди самых обеспеченных (с доходом свыше 500 тыс. рублей) только 12% формируют дополнительные пенсионные накопления.

При этом 48% опрошенных по-прежнему рассчитывают только на государственную пенсию.

Среди российских городов Казань уступает по активности формирования личных пенсионных накоплений Челябинску (22% самостоятельных сберегателей), Москве (18%) и Санкт-Петербургу (15%).

Наталья Жирнова