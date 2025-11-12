Сборные России и Перу сыграли вничью в товарищеской игре в Санкт-Петербурге

У россиян отличился Головин, за перуанцев забил Валера

Сборная России сыграла вничью с Перу со счетом 1:1 в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Команда Валерия Карпина прервала серию из трех побед подряд.

Единственный мяч у россиян на 18-й минуте забил капитан сборной Александр Головин. Перуанцы отыгрались на 82-й минуте, гол в активе Алекса Валеры.

Ранее российская команда одержала три победы подряд в товарищеских матчах. Всего за последние два года россияне выиграли 12 из 15 игр. На домашних стадионах сборная России не проигрывает с октября 2020 года.

Следующий матч Россия проведет 15 ноября в Сочи с командой Чили в 18:00 по московскому времени.

Напомним, российские клубы и сборные по футболу отстранены от официальных международных турниров с весны 2022 года.

Зульфат Шафигуллин