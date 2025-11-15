Бастрыкин взял на контроль дело о химических ожогах у казанцев от стиральных капсул
Напомним, что мужчину госпитализировали с ожогами после того, как спал на постельном белье, постиранном с использованием капсул азиатского производства
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с жителем Казани и его малолетним сыном, получившими химические ожоги после использования импортных стиральных капсул. Об этом сообщили в информационном центре Следкома.
По данным ведомства, следственное управление Следкома по Татарстану уже организовало процессуальную проверку по факту произошедшего по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). О результатах проверки и всех установленных обстоятельствах доложит руководитель управления Валерий Липский.
Как сообщали ранее в Республиканской клинической больнице, мужчина был госпитализирован с химическими ожогами после того, как спал на постельном белье, постиранном с использованием капсул для стирки азиатского производства. У пострадавшего спина приобрела бордовый оттенок и покрылась волдырями. Позже выяснилось, что ожоги получил и его полуторагодовалый сын.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».