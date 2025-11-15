Новости общества

10:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Бастрыкин взял на контроль дело о химических ожогах у казанцев от стиральных капсул

18:07, 15.11.2025

Напомним, что мужчину госпитализировали с ожогами после того, как спал на постельном белье, постиранном с использованием капсул азиатского производства

Бастрыкин взял на контроль дело о химических ожогах у казанцев от стиральных капсул
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с жителем Казани и его малолетним сыном, получившими химические ожоги после использования импортных стиральных капсул. Об этом сообщили в информационном центре Следкома.

По данным ведомства, следственное управление Следкома по Татарстану уже организовало процессуальную проверку по факту произошедшего по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). О результатах проверки и всех установленных обстоятельствах доложит руководитель управления Валерий Липский.

Как сообщали ранее в Республиканской клинической больнице, мужчина был госпитализирован с химическими ожогами после того, как спал на постельном белье, постиранном с использованием капсул для стирки азиатского производства. У пострадавшего спина приобрела бордовый оттенок и покрылась волдырями. Позже выяснилось, что ожоги получил и его полуторагодовалый сын.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также