В Татарстане глава ООО «Абсолют» погасил налоговую задолженность на сумму 36 млн рублей

В период с 2019 по 2022 год обвиняемый уклонялся от уплаты НДС и налога на прибыль

Фото: Максим Платонов

Руководитель компании ООО «Абсолют» в Татарстане полностью погасил задолженность по налогам на сумму свыше 36 млн рублей после возбуждения в отношении него уголовного дела. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики.

По данным следствия, в период с 2019 по 2022 год обвиняемый уклонялся от уплаты НДС и налога на прибыль, занижая налоговую базу путем внесения в декларации заведомо ложных сведений о фиктивных хозяйственных операциях с 45 контрагентами.

Противоправная схема была выявлена в ходе совместной работы следователей, сотрудников УЭБиПК МВД и УФНС России по Татарстану. После того как в отношении руководителя было возбуждено уголовное дело и собрана достаточная доказательственная база, он полностью погасил сумму ущерба.



Анастасия Фартыгина