Объем господдержки фермеров Татарстана вырастет до 718 млн рублей

Одной из значимых новых мер станет введение грантовой поддержки для участников специальной военной операции, желающих открыть собственный агробизнес

Общий объем господдержки для фермеров и сельскохозяйственных кооперативов в Татарстане в 2026 году увеличится с 652 до 718 млн рублей. Изменения связаны с завершением ряда старых программ и запуском новых направлений, сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров.

Одной из значимых новых мер станет введение грантовой поддержки для участников специальной военной операции, желающих открыть собственный агробизнес. Размер гранта может достигать 7 млн рублей.

Кроме того, с 2025 года по инициативе раиса Татарстана на строительство кормоцентров ежегодно выделяется 200 млн рублей. В 2025 году поддержку на приобретение технологического оборудования получили 11 предприятий по 24 заявкам. На сегодня в республике функционирует 57 кормовых центров.

Анастасия Фартыгина