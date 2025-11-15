В Татарстане завершается уборка урожая: осталось убрать 114 тыс. га

Кукуруза на зерно обмолочена с 28,5 тыс. га, что составляет 56% от запланированных площадей

Фото: Алексей Вангаев

В Татарстане подходит к концу уборочная кампания 2025 года. На данный момент осталось убрать урожай с 114 тыс. гектаров, основная часть которых приходится на подсолнечник (75,5 тыс. га). Такие данные привел вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства республики.

Совещание в режиме видео-конференц-связи провел раис Татарстана Рустам Минниханов, участие в нем принял премьер-министр республики Алексей Песошин.

Кукуруза на зерно обмолочена с 28,5 тыс. га, что составляет 56% от запланированных площадей. Практически завершена уборка сахарной свеклы: на сахарные заводы вывезено 1 млн тонн корнеплодов (40% от валового сбора), переработано 939 тыс. тонн и произведено 136 тыс. тонн сахара.



Анастасия Фартыгина