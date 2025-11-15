В Татарстане благоустроили 663 двора за 2025 год

В Татарстане практически завершили приемку дворовых территорий, благоустроенных в 2025 году в рамках программы «Наш двор». Из 677 запланированных объектов приняты 663. Об этом доложила директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина на совещании в Доме Правительства республики.

От муниципалитетов ожидают сдачи итоговой исполнительной документации и объемов выполненных работ. На текущий момент полностью сдана документация по освещению и оборудованию дворов, а по дорожной части этот показатель составляет 58%.

Активность жителей по текущему сезону также снижается. За последние две недели поступило 162 обращения из шести районов, что связано с завершением основного этапа благоустройства.



