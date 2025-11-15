Более 60% домовых чатов в Татарстане переведены в мессенджер МАХ

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане активно проходит цифровая трансформация в сфере ЖКХ. По данным Минстроя республики, на национальный мессенджер МАХ переведены домовые чаты 11 тыс. из 18 тыс. многоквартирных домов республики, что составляет 61%, сообщили на республиканском совещании.

Параллельно в республике близка к завершению модернизация коммунальной инфраструктуры: программа выполнена на 98%, из 144 объектов завершены 133. Также на 93% выполнена рекультивация иловых полей в Казани в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Напомним, что Татарстан по итогам строительного сезона 2025 года ввел в эксплуатацию 3,14 млн кв. метров жилья, выполнив 96% от годового плана.



Анастасия Фартыгина