Российская армия оказалась на втором месте в мире среди сильнейших

21:18, 14.11.2025

Это следует из данных рейтинга Global Firepower

Фото: Динар Фатыхов

Российская армия оказалась на втором месте в мире среди сильнейших, это следует из данных рейтинга Global Firepower.

Российские ВС уступили лишь США. На третьем месте — Китай, а в топ-5 вошли Индия и Северная Корея. Всего в рейтинге зафиксировано 145 стран мира.

скриншот с сайта globalfirepower.com

Ранее сообщалось, что за сутки российские военные освободили Орестополь в Днепропетровской области.

Наталья Жирнова

Общество

