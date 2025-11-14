Российская армия оказалась на втором месте в мире среди сильнейших
Это следует из данных рейтинга Global Firepower
Российские ВС уступили лишь США. На третьем месте — Китай, а в топ-5 вошли Индия и Северная Корея. Всего в рейтинге зафиксировано 145 стран мира.
Ранее сообщалось, что за сутки российские военные освободили Орестополь в Днепропетровской области.
