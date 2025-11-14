Опрос: 51% россиян хотят четырехдневную рабочую неделю

Женская аудитория проявила заинтересованность в сокращении рабочей недели больше, чем мужская

Фото: Реальное время

По данным исследования SuperJob, проведенного для РИА «Новости», большинство россиян выступают за введение четырехдневной рабочей недели.

Согласно результатам, идею поддерживает 51% участников опроса, тогда как против выступают 22%. Еще 27% затруднились дать однозначный ответ. При этом женская аудитория проявила заинтересованность в сокращении рабочей недели больше, чем мужская — 55% против 47%.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Уровень поддержки варьируется в зависимости от возраста. Среди россиян младше 35 лет идею одобряют 59%. В возрастной группе от 35 до 45 лет доля сторонников снижается до 46%, а среди тех, кто старше 45 лет, — до 43%.

В бизнес‑среде, однако, инициатива не находит отклика. Подавляющее большинство компаний (89%) отказываются обсуждать переход на четырехдневную рабочую неделю. Лишь 2% работодателей считают сокращенную рабочую неделю допустимой, а 5% — недопустимой.

Напомним, недавно КАМАЗ вернулся к пятидневной рабочей неделе. В конце июля 2025 года КАМАЗ был вынужден перейти на сокращенную четырехдневную рабочую неделю из-за кризиса на рынке автотехники.

Наталья Жирнова