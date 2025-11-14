Новости технологий

Суточная аудитория МАХ превысила 22 миллиона человек

19:18, 14.11.2025

На данный момент пользователями отправлено более 4,4 млрд сообщений

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Общее количество зарегистрированных пользователей в национальном мессенджере МАХ достигло 55 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

В ноябре текущего года среднесуточная аудитория сервиса превысила 22,1 млн человек. Особенно отмечают показатель 6 ноября, когда суточный охват достиг рекордных 25,6 млн пользователей.

скриншот с VK MAX

Пользователи платформы активно пользуются всеми доступными функциями. На данный момент отправлено более 4,4 млрд сообщений. Количество совершенных звонков превысило 1 млрд, а число записанных видеокружков достигло 43 млн.

Напомним, что ранее французские власти полностью сняли ограничения на передвижение создателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Наталья Жирнова

