Суточная аудитория МАХ превысила 22 миллиона человек

Общее количество зарегистрированных пользователей в национальном мессенджере МАХ достигло 55 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба платформы.
В ноябре текущего года среднесуточная аудитория сервиса превысила 22,1 млн человек. Особенно отмечают показатель 6 ноября, когда суточный охват достиг рекордных 25,6 млн пользователей.
Пользователи платформы активно пользуются всеми доступными функциями. На данный момент отправлено более 4,4 млрд сообщений. Количество совершенных звонков превысило 1 млрд, а число записанных видеокружков достигло 43 млн.
