Назначение главы исполкома Набережных Челнов отложили из-за болезни кандидата

17:37, 14.11.2025

Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев

Фото: скриншот из трансляции мэрии Набережных Челнов

На II заседании горсовета пятого созыва не состоялось рассмотрение вопроса о назначении руководителя исполкома Набережных Челнов. Мэр города Наиль Магдеев принял решение об отсрочке назначения.

Причиной переноса стало заболевание одного из кандидатов на должность сити-менеджера — Ильи Черкашина, директора МУП ПАД. Согласно регламенту, рассмотрение вопроса о назначении руководителя исполкома невозможно без присутствия всех претендентов.

скриншот с сайта Яндекс.карты

На пост главы исполкома претендуют два кандидата: действующий сити-менеджер Фарид Салахов и Илья Черкашин. Окончательное решение о назначении нового руководителя будет принято после полного восстановления здоровья всех кандидатов и их готовности к рассмотрению их кандидатур на следующем заседании городского совета.

Ранее в Набережных Челнах назначили нового заместителя руководителя исполкома.

Наталья Жирнова

