Назначение главы исполкома Набережных Челнов отложили из-за болезни кандидата
Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев
На II заседании горсовета пятого созыва не состоялось рассмотрение вопроса о назначении руководителя исполкома Набережных Челнов. Мэр города Наиль Магдеев принял решение об отсрочке назначения.
Причиной переноса стало заболевание одного из кандидатов на должность сити-менеджера — Ильи Черкашина, директора МУП ПАД. Согласно регламенту, рассмотрение вопроса о назначении руководителя исполкома невозможно без присутствия всех претендентов.
На пост главы исполкома претендуют два кандидата: действующий сити-менеджер Фарид Салахов и Илья Черкашин. Окончательное решение о назначении нового руководителя будет принято после полного восстановления здоровья всех кандидатов и их готовности к рассмотрению их кандидатур на следующем заседании городского совета.
Ранее в Набережных Челнах назначили нового заместителя руководителя исполкома.
