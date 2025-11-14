Назначение главы исполкома Набережных Челнов отложили из-за болезни кандидата

Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев

На II заседании горсовета пятого созыва не состоялось рассмотрение вопроса о назначении руководителя исполкома Набережных Челнов. Мэр города Наиль Магдеев принял решение об отсрочке назначения.

Причиной переноса стало заболевание одного из кандидатов на должность сити-менеджера — Ильи Черкашина, директора МУП ПАД. Согласно регламенту, рассмотрение вопроса о назначении руководителя исполкома невозможно без присутствия всех претендентов.

На пост главы исполкома претендуют два кандидата: действующий сити-менеджер Фарид Салахов и Илья Черкашин. Окончательное решение о назначении нового руководителя будет принято после полного восстановления здоровья всех кандидатов и их готовности к рассмотрению их кандидатур на следующем заседании городского совета.

Ранее в Набережных Челнах назначили нового заместителя руководителя исполкома.

Наталья Жирнова