Татарстан вошел в число востребованных направлений для загородного отдыха

За год трафик на сайтах местных баз отдыха вырос на 10%

Фото: Галия Шакирова

Жители России стали активнее интересоваться загородным отдыхом в Татарстане. За год трафик на сайтах местных баз отдыха вырос на 10%, сообщили аналитики «МегаФона».

Лучшую динамику показали северные регионы. В Бурятии, Томской и Иркутской областях объем обращений к ресурсам с предложениями экотуризма вырос в 3—10 раз.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Чаще всего посетителями сайтов становятся москвичи — на их долю приходится 13% от общего числа посещений. Также в топе — пользователи из Чувашии (12%) и Ульяновской области (10%). Почти каждый второй посетитель онлайн-ресурсов с загородными комплексами — человек в возрасте 35—44 лет.

Напомним, недавно Русское географическое общество (РГО) совместно с «Аэрофлотом» представило онлайн-путеводитель по 10 регионам России. В их число вошел и Татарстан.

Галия Гарифуллина