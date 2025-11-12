Путеводитель РГО включил Татарстан в десятку ключевых туристических регионов России
Особое внимание в гиде уделено объектам, раскрывающим многогранную культуру и живые традиции народов России
Русское географическое общество (РГО) совместно с «Аэрофлотом» представило онлайн-путеводитель по 10 регионам России, в число которых вошел Татарстан. Проект направлен на развитие внутреннего туризма и сохранение культурного наследия страны, пишет ТАСС.
Как отметил первый замдиректора РГО Сергей Корлыханов, особое внимание в гиде уделено объектам, раскрывающим многогранную культуру и живые традиции народов России.
— Наша главная задача — не просто проложить новые маршруты, но и сохранить природное и этнографическое наследие регионов, — подчеркнул он.
Путеводитель позволяет планировать поездки разной продолжительности — от туров выходного дня до многодневных маршрутов. Для Татарстана, как и для других регионов, подготовлены подробная информация о природных и этнокультурных достопримечательностях, карты маршрутов и практические рекомендации для самостоятельных путешественников.
