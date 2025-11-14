С операторов могут снять ответственность за отключение связи и интернета

Проект закона внесли в Госдуму

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Таттелеком»

В Госдуму внесли проект закона, освобождающий мобильных операторов от ответственности в ситуациях отключения связи, вызванных угрозой атак дронов. Документ разработан Минцифры России и предусматривает изменения статей 44 и 46 ФЗ «О связи».

Согласно проекту, операторы будут освобождены от штрафов за нарушение оказания услуг мобильной связи, если это произошло вследствие обращения органов ФСБ для предотвращения возможных угроз безопасности. Дополнительно проектом устанавливается обязательство операторов временно прекращать предоставление услуг связи по запросу соответствующих госструктур. Разработчики проекта подчеркнули, что реализация инициативы не повлечет увеличения расходов бюджета.

Наталья Жирнова