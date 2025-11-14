В Татарстане подали почти 85 тыс. заявлений на перевыпуск Пушкинских карт

Они начнут действовать 1 января 2026 года и откроют возможность посещать культурные мероприятия без перерыва на подачу заявлений

ВТБ, как новый банк-оператор, начал перевыпускать Пушкинские карты — в ноябре было выдано 2 миллиона.

Самыми активными регионами по подаче заявлений на выпуск карты стали Татарстан (84 тыс.), Чувашия, Тамбовская, Рязанская и Кемеровская области, Мордовия.

Обновленная Пушкинская карта появится в приложении «Госуслуги Культура» 1 января 2026 года в 15:00 по московскому времени, когда смена банка-оператора официально завершится. Сейчас клиенты могут продолжать пользоваться картой, выпущенной в Почта Банке, — она будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года до 15:00 по московскому времени.

Подать заявление на перевыпуск Пушкинской карты можно в приложении «Госуслуги Культура», приложении Почта Банка, а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и Почта Банка.