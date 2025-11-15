Предложение на рынке долгосрочной аренды жилья в Казани выросло на 50%

При этом Казань в топе городов с наиболее высокими средними ценами на аренду — 40 тыс. рублей в месяц

Фото: Артем Дергунов

В октябре предложение на рынке долгосрочной аренды жилья в Казани выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Недвижимости».

Отмечается, что отдельно за тот же период увеличился выбор однокомнатных (+54%), двухкомнатных (+46%), трехкомнатных квартир (+29%) и студий (+80%). В целом по России за год объем предложений на рынке долгосрочной аренды увеличился на 40%. Лучшую динамику показали студии (+51%) и однокомнатные квартиры (+56%).

При этом Казань в топе городов с наиболее высокими средними ценами на аренду — 40 тыс. рублей в месяц. Столица Татарстана уступила лишь Москве (80 тыс. рублей), Хабаровску (52 тыс. рублей), Санкт-Петербургу (47 тыс. рублей) и Сочи (41 тыс. рублей).

Напомним, стоимость долгосрочной аренды жилья вблизи крупнейших вузов Казани составила в среднем около 35—37 тыс. рублей в месяц. При этом разброс цен значителен: студии сдаются за сумму в размере от 20 тыс. до 55 тыс. рублей, а однокомнатные квартиры — от 18 тыс. до 52 тыс. рублей.



Галия Гарифуллина