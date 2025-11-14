Банк России выпустит памятную монету к 50-летию посадки на Венеру

Монета номиналом в 3 рубля будет зарегистрирована как законное средство наличного платежа на территории России

С 17 ноября Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету, посвященную 50-летию первой успешной посадки спускаемых аппаратов на Венеру и получения панорамных изображений ее поверхности. Монета номиналом 3 рубля выходит в серии «Космос». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В 1975 году советские космические аппараты «Венера-9» и «Венера-10» впервые в истории совершили мягкую посадку на поверхность Венеры и передали на Землю первые в мире фотографии с изображением этой планеты.

На лицевой стороне монеты размещено рельефное изображение Государственного герба России, надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал «3 рубля», дата «2025 г.», а также технические параметры — проба сплава и масса драгоценного металла.

Оборотная сторона содержит рельефные изображения автоматической межпланетной станции «Венера-9» и спускаемого аппарата на фоне цветного изображения Венеры. Имеются надписи: «Первые фотографии поверхности Венеры», «Венера-9, 10» и «1975».

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Анастасия Фартыгина