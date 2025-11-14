Новости общества

Режим беспилотной опасности в Татарстане сняли спустя 9 часов

10:07, 14.11.2025

Сообщение опубликовано в приложении МЧС

Режим беспилотной опасности в Татарстане сняли спустя 9 часов
Фото: предоставлено МЧС России

В Татарстане с 10:06 сняли режим беспилотной опасности. Сообщение опубликовано в приложении МЧС.

О беспилотной опасности татарстанцев предупредили сегодня в 00:40. Режим действовал девять часов.

Также ранее пресс-служба Росавиации информировала, что в 04:30 по московскому времени аэропорт Казани приостановил прием и выпуск воздушных судов. Ограничения были сняты в 07:33 мск.

Анастасия Фартыгина

