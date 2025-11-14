Режим беспилотной опасности в Татарстане сняли спустя 9 часов
Сообщение опубликовано в приложении МЧС
В Татарстане с 10:06 сняли режим беспилотной опасности. Сообщение опубликовано в приложении МЧС.
О беспилотной опасности татарстанцев предупредили сегодня в 00:40. Режим действовал девять часов.
Также ранее пресс-служба Росавиации информировала, что в 04:30 по московскому времени аэропорт Казани приостановил прием и выпуск воздушных судов. Ограничения были сняты в 07:33 мск.
