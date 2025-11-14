В аэропорту Казани из-за ограничений задержали шесть рейсов
Задержаны вылеты самолетов, следующих в Астрахань, Хургаду, Стамбул, Краснодар, а также два рейса в Санкт-Петербург
Утром в пятницу в аэропорту Казани зафиксировали задержки вылета шести рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
- Задержаны вылеты самолетов, следующих в Астрахань, Хургаду, Стамбул, Краснодар, а также два рейса в Санкт-Петербург.
Принимаются все необходимые меры для обеспечения комфорта пассажиров, чьи рейсы задержаны из-за введенных ранее ограничений. Также ведется работа по восстановлению суточного плана полетов.
Ранее пресс-служба Росавиации информировала, что в 04:30 по московскому времени аэропорт Казани приостановил прием и выпуск воздушных судов. Ограничения были сняты в 07:33 мск.
