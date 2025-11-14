Казань вошла в число городов для эксперимента по цифровому контролю автобусных перевозок

Фото: Максим Платонов

Более 30 регионов России, включая Татарстан, примут участие в масштабном эксперименте по цифровому контролю межрегиональных автобусных перевозок. Об этом сообщил ТАСС гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Эксперимент пройдет с 15 января по 1 ноября 2026 года с использованием государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Среди первых участников — Санкт-Петербург, Новгородская, Калужская, Нижегородская и Тверская области. Особое внимание будет уделено направлению между Москвой и Казанью, которое станет одним из ключевых для отработки новой системы.

Всего соглашения об участии в эксперименте подписаны с 32 регионами.

Внедрение цифровой платформы позволит значительно сократить сроки согласования маршрутов — с 63 до 33 дней, а также обеспечит анализ пассажиропотока между регионами на основе объективных данных. Пассажиры смогут проверять легальность перевозчика еще до покупки билета.

Платформа будет интегрирована с сервисом «Народный контроль», что позволит оперативно подавать жалобы на некачественные услуги. Система автоматически выявит рейсы, выполняемые без разрешений или существующие только «на бумаге».



Анастасия Фартыгина