Истребитель Су-30 потерпел крушение в Карелии
Об этом сообщил глава республики
Истребитель Су-30 потерпел крушение в Карелии. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
— Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб, — передает ТАСС сообщение Минобороны.
