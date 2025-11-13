Новости происшествий

21:42 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Карелии

20:11, 13.11.2025

Об этом сообщил глава республики

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Карелии
Фото: Максим Платонов

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Карелии. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

— Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб, — передает ТАСС сообщение Минобороны.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также