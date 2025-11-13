В Татарстане зафиксировали умеренный рост цен на основные продукты питания

Большой скачок в ценах произошел только в сегменте овощей — на 7—8%

Фото: Динар Фатыхов

По данным Татарстанстата, в начале ноября 2025 года на рынке продовольственных товаров республики наблюдается стабильная ценовая динамика с умеренным повышением стоимости отдельных категорий продуктов.

Мясной рынок продемонстрировал незначительное подорожание. Отмечен рост цен на свинину — до 375 рублей за килограмм, куриное мясо — до 214 рублей, и говядину — до 640 рублей. При этом стоимость баранины осталась на прежнем уровне — 848 рублей за килограмм.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В молочном отделе выросли цены на молоко, сметану и творог. В то же время произошло небольшое снижение стоимости твердых и полутвердых сыров — до 828 рублей за килограмм.

Овощной ассортимент продемонстрировал существенный рост цен. Значительно подорожали свежие огурцы — 114 рублей, что на 8% выше, чем 27 октября, а также помидоры — до 179 рублей, на 7%. Увеличилась стоимость белокочанной капусты — до 27 рублей за килограмм, рост составил 7%. При этом картофель немного подешевел — до 34 рублей.

Бакалейные товары в основном показали стабильность цен. Незначительно подорожали хлеб и макаронные изделия. При этом произошло снижение цен на рис и сахар до 89 и 65 рублей соответственно.



Наталья Жирнова