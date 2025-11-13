Глава Вахитовского и Приволжского районов Казани выявил нелегальных торговцев у НКЦ

При попытке задержания нарушители попытались скрыться, однако их автомобиль был заблокирован до прибытия сотрудников полиции

Глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов выявил и пресек факт незаконной торговли вблизи Национальной библиотеки (НКЦ). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, торговцы разместили свой товар — рыбу и сухофрукты — прямо на площади у здания библиотеки. При попытке задержания нарушители попытались скрыться, однако их автомобиль был заблокирован до прибытия сотрудников полиции.

Владимир Васильев / realnoevremya.ru

В результате оперативных действий изъято 120 кг продукции. В отношении нарушителей будут составлены протоколы, им грозит штраф.

— Хочу пояснить нашу жесткую позицию: это не просто нарушение правил благоустройства и торговли. Это — прямая угроза здоровью людей. Никаких санитарных норм здесь не соблюдается, и мы не можем знать, что именно они продают, — сказано в сообщении Салихова.

Наталья Жирнова