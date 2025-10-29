Глава Вахитовского и Приволжского районов Казани попросил жителей присылать сообщения о состоянии дорог
Альберт Салихов объявил о проведении комиссии по этому вопросу
Жители Вахитовского и Приволжского районов Казани могут принять участие в формировании решений по улучшению безопасности дорожного движения. Глава районов Альберт Салихов объявил о проведении комиссии по этому вопросу и предложил горожанам делиться своими идеями и предложениями.
— Завтра будет комиссия по безопасности дорожного движения. Если у вас есть предложения и идеи, пишите в комментарии под постом. Завтра в 8:00 отправлю нашим сотрудникам. То, что присылали в чат в течение двух месяцев, уже взято на рассмотрение, — написал он в своем телеграм-канале.
Накануне депутаты Госдумы выступили с предложением ввести автоматическую отмену штрафов для водителей, нарушивших ПДД из-за наличия ям или других препятствий на дороге.
