Глава Вахитовского и Приволжского районов Казани попросил жителей присылать сообщения о состоянии дорог

Альберт Салихов объявил о проведении комиссии по этому вопросу

Жители Вахитовского и Приволжского районов Казани могут принять участие в формировании решений по улучшению безопасности дорожного движения. Глава районов Альберт Салихов объявил о проведении комиссии по этому вопросу и предложил горожанам делиться своими идеями и предложениями.

— Завтра будет комиссия по безопасности дорожного движения. Если у вас есть предложения и идеи, пишите в комментарии под постом. Завтра в 8:00 отправлю нашим сотрудникам. То, что присылали в чат в течение двух месяцев, уже взято на рассмотрение, — написал он в своем телеграм-канале.

Накануне депутаты Госдумы выступили с предложением ввести автоматическую отмену штрафов для водителей, нарушивших ПДД из-за наличия ям или других препятствий на дороге.

